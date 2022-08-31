BA.5影響 陳秀熙：65歲以上族群死亡率增逾3成

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台大公衛學院教授陳秀熙31日指出，台灣受到Omicron BA.4、BA.5病毒入侵影響，中重症及死亡率呈上升趨勢。圖為民眾17日下午在新北蘆洲一處黃昏市場採買，多數皆戴好口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳至中台北31日電）台大公衛學院教授陳秀熙今天指出，台灣受到Omicron BA.4、BA.5病毒入侵影響，中重症及死亡率呈上升趨勢，尤其是65歲以上年長族群，死亡率上升達33%。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天帶領研究團隊，透過「新冠肺炎防疫科學線上直播」分析世界COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展。

陳秀熙指出，台灣最近一週受Omicron BA.4、BA.5病毒影響，相較於8月中旬，中症率上升37%、重症率上升15%、死亡率上升近29%，值得各界關注。

其中65歲以上族群，中症率上升43%、重症率上升17%、死亡率上升33%。陳秀熙指出，年長族群多慢性病、癌症，免疫較為缺乏，應盡快施打疫苗追加劑。

陳秀熙團隊今天也分析長新冠（Long COVID）的威脅，依據世界衛生組織（WHO）的定義，指感染3個月內產生疲勞、呼吸急促、認知功能障礙等症狀，且持續至少2個月，對日常生活產生影響。

陳秀熙指出，國際研究顯示，Omicron變異株感染後引起「長新冠」相比Delta變異株流行時期，大約下降了74%到90%。然而目前相關研究仍有限，仍需更多實證。

此外，陳秀熙指出，疫苗追加劑施打及早期藥物治療，除了可減少中重症、死亡的發生外，對長新冠也具有保護效果。目前研究證實施打2劑以上疫苗，可有效保護感染後長新冠風險49%到84%。（編輯：張雅淨）1110831