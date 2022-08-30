65歲以上第4劑接種率約3成 50萬劑Novavax將抵台

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北30日電）本土BA.5疫情升溫，但仍有約3成符合第4劑資格的65歲以上長者未完整接種。指揮中心今天再呼籲民眾踴躍接種，另宣布9月上旬將有約50萬劑Novavax疫苗抵台。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，根據中央流行疫情指揮中心統計，上週確診數達到17.6萬例，比前一週大增15.5%，Omicron BA.5疫情已經開始。

完整接種COVID-19疫苗能有效降低重症風險。指揮中心發言人莊人祥指出，有關65歲以上長者疫苗接種情形，目前完成第1劑87.8%、第2劑84.4%，第3劑75.5%、第4劑33.6%。

莊人祥表示，還有30%左右長者符合接種第4劑期程，但卻未接種，會請各地方政府提供疫苗接種站及夜間接種的診所、醫院，若民眾需要協助預約，也希望地方政府透過民政系統幫忙，提升65歲以上長者接種意願。

莊人祥呼籲，符合接種第4劑的民眾，包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全或免疫力低下且病情穩定者，只要符合與第3劑間隔5個月（150天）以上者，應儘速施打。

此外，輝瑞BNT疫苗剛到貨逾60萬劑，主要為國中施打第3劑優先使用，但也會提供部分給成人施打。莊人祥會後接受媒體聯訪表示，Novavax疫苗近期會再進貨，原預定9月初會抵台，現在初估是9月上旬到貨，這次大約到貨50萬劑左右。

據指揮中心統計，嬰幼兒疫苗接種情形，莫德納昨天接種1876人次，輝瑞則是5084人次。

昨天COVID-19疫苗接種3萬4751人次，截至目前為止累計接種6066萬9785人次；接種人口涵蓋率第1劑92.7%、第2劑86.7%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率 72.2%，第二次追加劑接種率9.3%（65歲以上接種率33.6%）。（編輯：張雅淨）1110830