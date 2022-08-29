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莫德納次世代疫苗完成補件 本週展開EUA審查

2022/8/29 14:35（8/29 15:00 更新）
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指揮中心指揮官王必勝29日說，本週將舉行莫德納次世代疫苗EUA審查會議，順利通過後就會儘快進行後續採購動作。圖為莫德納疫苗。（中央社檔案照片）
指揮中心指揮官王必勝29日說，本週將舉行莫德納次世代疫苗EUA審查會議，順利通過後就會儘快進行後續採購動作。圖為莫德納疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北29日電）莫德納次世代疫苗審查進度受關注，指揮中心指揮官王必勝表示，今天廠商已補件完成，本週將舉行EUA審查會議，只要EUA順利通過，就會儘快進行後續採購動作。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，疫苗接種作業持續，衛福部食藥署昨天表示，在廠商完成補件後，還須耗時檢視內容，保守預估緊急使用授權（EUA）審查可能延至9月初。

據中央流行疫情指揮中心統計，8月27日至28日COVID-19疫苗接種6萬2390人次，截至目前為止累計接種6062萬9448人次。

COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑92.6%、第2劑86.6%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72.2%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約93%，第2次追加劑接種率9.2%，65歲以上接種率33.5%。（編輯：張雅淨）1110829

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