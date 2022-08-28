莫德納次世代疫苗未補件 EUA審查估延至9月初

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）莫德納次世代疫苗審查進度受關注，但衛福部食藥署今天表示，仍尚未取得相關補充資料，廠商完成補件後，還需耗時檢視內容，保守預估緊急使用授權（EUA）審查可能延至9月初。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將再起，中央流行疫情指揮中心日前曾表示，莫德納廠商原規劃在8月26日前提交補充資料，食藥署最快可安排29日進行EUA審查，但至今卻仍然尚未收到補件，EUA審查只能不斷延後。

指揮中心指揮官王必勝昨天預估，力拚下週舉行EUA審查會議。衛福部食藥署長吳秀梅今天告訴中央社記者，由於適逢假日，截至今天尚未收到莫德納次世代疫苗補件。

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吳秀梅強調，已要求業者盡快補件，但保守預估最快也要等到本週工作日後，才會收到莫德納廠商的補充資料，加上食藥署檢視內容時間，預期EUA專家審查會議最快9月初舉行。

面對即將到來的新一波疫情高峰，指揮中心呼籲，民眾儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」。（編輯：管中維）1110828