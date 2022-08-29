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嬰幼兒逾40%無保護力 王必勝籲打疫苗防BA.5

2022/8/29 17:18（8/29 17:34 更新）
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Omicron BA.5疫情來襲，指揮中心指揮官王必勝29日呼籲，家長儘快帶6個月至4歲嬰幼兒接種疫苗。圖為醫護為孩童施打疫苗。（中央社檔案照片）
Omicron BA.5疫情來襲，指揮中心指揮官王必勝29日呼籲，家長儘快帶6個月至4歲嬰幼兒接種疫苗。圖為醫護為孩童施打疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北29日電）Omicron BA.5疫情來襲，指揮中心指揮官王必勝今天表示，6個月至4歲嬰幼兒第1劑接種率僅22.8%，即便再加30%曾染疫，仍有逾40%嬰幼兒沒保護力，呼籲儘快接種疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，根據中央流行疫情指揮中心統計，上週確診數達到17.6萬例，比前一週大增15.5%，Omicron BA.5疫情已經開始。

指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，幼兒、年長者是這波疫情必須特別關注的脆弱族群，疫苗接種將是防疫工作最重要的一環。

王必勝說，目前6個月至4歲幼兒第1劑接種率22.8%、第2劑僅1.5%，第1劑接種率以台中市33.9%最高，台東縣14.7%最低；另考量這年齡層感染率約30%，超過50%孩童具有基礎保護力，但仍有40%沒有保護力。

他指出，5歲至11歲第1劑接種率79.5%、第2劑50.4%，第1劑接種率以連江縣87.7%最高、台北市70.7%最低。

據統計，國內累計接種6062萬9448劑COVID-19疫苗，人口涵蓋率第1劑92.6%、第2劑86.6%、基礎加強劑接種率0.8%，第3劑接種率72.2%、第4劑接種率9.2%。（編輯：陳清芳）1110829

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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