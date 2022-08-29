8/29本土2萬160例 增22死、50人中重症[影]

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北29日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增2萬160例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症50例，其中22人死亡；另境外移入增288例。（編輯：屈享平）1110829

影片來源：衛生福利部疾病管制署

疾管署新聞稿

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增20,448例COVID-19確定病例，分別為20,160例本土個案及288例境外移入；另確診個案中新增22例死亡。

指揮中心表示，今日新增之20,160例本土病例，為9,313例男性、10,836例女性、11例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（4,123例），桃園市（2,471例），臺北市（2,470例），臺中市（2,249例），高雄市（1,504例），臺南市（1,220例），彰化縣（845例），新竹縣（798例），新竹市（604例），苗栗縣（512例），屏東縣（488例），花蓮縣（429例），宜蘭縣（414例），雲林縣（394例），基隆市（385例），南投縣（317例），嘉義縣（305例），嘉義市（205例），臺東縣（162例），澎湖縣（143例），金門縣（90例），連江縣（32例）。

指揮中心指出，今日新增22例本土病例死亡個案，為11例男性、11例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、15例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年7月3日至8月26日，死亡日期介於8月11日至8月26日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增288例境外移入個案中，為137例男性、151例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（10例），美國（6例），加拿大、泰國及馬來西亞（各3例），菲律賓、法國及新加坡（各2例），印尼、韓國、英國、中國及日本（各1例），另252例感染國家調查中。入境日期介於今年7月31日至8月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,073,876例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,824,449例排除），其中5,242,009例確診，分別為27,298例境外移入、5,214,657例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,866例COVID-19死亡病例，其中9,850例本土，個案居住縣市分布為新北市2,105例、臺北市1,108例、臺中市989例、高雄市923例、臺南市765例、桃園市742例、彰化縣567例、屏東縣407例、雲林縣311例、南投縣293例、苗栗縣234例、嘉義縣231例、基隆市217例、宜蘭縣197例、花蓮縣162例、嘉義市161例、新竹縣154例、臺東縣140例、新竹市98例、澎湖縣27例、金門縣19例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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