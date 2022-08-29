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111年染疫病逝累計破9000例 首驗出BA.5死亡個案

2022/8/29 14:32（8/29 15:18 更新）
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指揮中心29日指出，今年染疫病逝累計破9000例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
指揮中心29日指出，今年染疫病逝累計破9000例。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北29日電）指揮中心今天指出，國內首次驗出BA.5死亡個案，是8月24日已公布的病逝者完成定序，為30多歲非本國籍女性，無慢性病，曾接種3劑疫苗。今年染疫病逝累計破9000例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在記者會說明，新增2萬160例本土個案，確診個案新增中重症50例（中症31例、重症19例），其中22人死亡；另外，境外移入增288例。

國內單日新增本土個案數比上週同期增加，趨勢如預期，病例數已出現增加走向。

今天新增22例本土病例死亡個案，年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天沒有特殊死亡個案，也沒有新增兒童、青少年重症。

國內首次驗出BA.5死亡本土個案，並非今天新增死亡個案，是8月24日已公布的病逝者，近日完成定序。羅一鈞表示，個案是一名30多歲非本國籍女性，無慢性病史，曾接種3劑疫苗。

羅一鈞說明，個案8月13日快篩陽性、15日高燒41度全身抽搐昏迷送醫，有休克現象，電腦斷層顯示腦水腫，16日急救無效過世，死因為缺氧性腦病變、癲癇重積及COVID-19感染。

根據指揮中心統計，今年1月至8月28日，本土輕症、無症狀個案累計515萬6208例、占99.54%，中症累計1萬3242例、占0.26%，重症累計1萬464例、占0.20%，其中死亡累計9012人。

面對即將到來的中秋、重陽等聚會活動，指揮中心提醒，未接種疫苗的長者及幼兒不建議參加，有疑似症狀者請勿參加聚會。至於參與活動的民眾，應隨身攜帶洗手用品、遵守現行戴口罩規定，與不特定人士保持社交距離，建議下載台灣社交距離APP。（編輯：管中維）1110829

（指揮中心提供）
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