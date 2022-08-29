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本土基因定序BA.5占比40.2% 東部首現2例

2022/8/29 14:49（8/29 15:49 更新）
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指揮中心29日公布，全國BA.5本土個案占比攀升至40.2%。圖為新北市土城醫院篩檢區。（中央社檔案照片）
指揮中心29日公布，全國BA.5本土個案占比攀升至40.2%。圖為新北市土城醫院篩檢區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北29日電）BA.5株將為國內疫情帶來新一波高峰，指揮中心今天公布，全國BA.5本土個案基因定序結果，占比從18%一口氣攀升至上週40.2%，東部首次驗出2例BA.5變異株本土個案。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，國際Omicron的BA.4、BA.5株疫情再起，國內社區陸續出現零星社區傳播。中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增155例Omicron亞型變異株確定病例，分別為94例本土個案及61例境外移入。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，上週對234例本土病例進行病毒基因定序，其中有94例檢出BA.5變異株，檢出率從前一週18%倍增到40.2%，地理分布方面分別為北部68例、中部11例、南部13例及東部2例，東部是首次監測到個案，都在花蓮，均為散發個案。

依據個案年齡層分析，16例為兒童青少年個案、78例為成人。羅一鈞說，BA.5疫情穩定成長，在成人、兒童個案皆陸續檢出，將成為國內主流病毒株，尤其北部特別明顯，快速取代BA.2成為主流株。據統計，國內累計186例BA.5、3例BA.4本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。

羅一鈞說，隨著BA.5確診人數增加，今天首度公布驗出BA.5死亡個案。目前看來BA.5無論住院率、重症率都沒有比較高，但BA.5傳播力仍然較強，接種COVID-19疫苗可降低因感染重症、住院或死亡風險，呼籲民眾儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。

羅一鈞說，國內境外移入個案中新增檢出57株BA.5，為最大宗，占境外移入檢出70%以上，國際關注的變異株BA.2.75檢出2例、BA.4僅增加2例。新增的61例亞型變異株境外移入個案，分別為36例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，入境日介於8月11日至8月22日。（編輯：陳政偉）1110829

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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