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日本擬鬆綁防疫 無症狀者可外出、限縮染疫通報

2022/8/27 12:30（8/27 12:38 更新）
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日媒報導，有關染疫者的限縮通報，日本政府有意採全境統一作法，並放寬無症狀患者在隔離期間的外出限制。圖為23日東京熱門景點淺草寺前。（中央社檔案照片）
日媒報導，有關染疫者的限縮通報，日本政府有意採全境統一作法，並放寬無症狀患者在隔離期間的外出限制。圖為23日東京熱門景點淺草寺前。（中央社檔案照片）
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（中央社東京27日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19疫情侵襲，在家療養人數續創新高。日媒報導，有關染疫者的限縮通報，日本政府有意採全境統一作法，並放寬無症狀患者在隔離期間的外出限制。

日本放送協會（NHK）報導，截至8月24日止，日本全境共有156萬1288人在自家療養，創COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來新高紀錄。

讀賣新聞報導，有關現行限制染疫者外出的規定，不只一位日本政府相關人士透露，日本政府正進行政策調整，如果染疫者屬無症狀且能徹底做好佩戴口罩等防疫對策的話，最快9月中旬開放可在隔離期間外出採購食物及生活必需品。

至於目前實施的COVID-19染疫者「全數通報」作法，日本政府正在檢討全國統一作法，限縮到只通報有重症風險的患者等。

日本政府目前基於傳染病法規定，要求感染COVID-19的患者無論有無症狀，都必須在家隔離不能外出。

不過，隨著第7波疫情肆虐造成無症狀或輕症在家療養人數增加，日本政府考量現行作法可能對獨居等人士日常生活帶來障礙，所以考量放寬現行外出限制規範。

有關COVID-19確診者必須全數通報的規定，首相岸田文雄8月24日宣布，各都道府縣地方政府可自行判斷是否限縮通報。

但這種作法招致不少地方政府批評，認為要不要限縮通報應該由中央政府統一進行判斷，讓中央政府決定儘速設置全國統一的新機制。

上述提到的放寬外出限制及修正全數通報的作法，日本政府以9月中旬上路為目標。一旦屆時中央決定限縮通報對象後，將考量引進「定點通報」的配套措施，也就是僅限地方政府指定醫院需要通報患者資訊。

另外，日本目前規定有症狀COVID-19患者需隔離10天、無症狀患者隔離7天，日本政府也將以分別縮短到7天跟5天的方案來進行檢討。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110827

▼日本每百萬人COVID-19確診病例與死亡個案7天平均值走勢圖
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