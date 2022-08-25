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日本疫情嚴峻 單週增逾147萬例連5週居全球之冠

2022/8/25 11:36（8/25 11:45 更新）
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日本最近一週共新增147萬6374例確診病例，連續5週居全球之冠。圖為23日東京熱門景點淺草寺前。（中央社檔案照片）
日本最近一週共新增147萬6374例確診病例，連續5週居全球之冠。圖為23日東京熱門景點淺草寺前。（中央社檔案照片）
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（中央社東京25日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19疫情侵襲，根據世界衛生組織（WHO）統計，最近一週日本共新增147萬6374例確診病例，連續5週居全球之冠，死亡病例也連續兩週名列全球第2。

日本放送協會（NHK）報導，WHO公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最新統計報告指出，全球在8月15日到21日的一週內，共新增530萬6244例確診病例，較前一週減少約9%。

不過，日本在這一週共新增147萬6374例，較前一週增加約6%，新增確診病例不僅占全球約1/4，也是連續5週居全球各地之冠。

日本這一週還新增1624例死亡病例，儘管較前一週稍微減少，但仍是連續兩週僅次於美國名列全球第2。

WHO表示，由於部分國家改變病毒篩檢政策方針，造成篩檢數量減少，全球實際上的新增確診病例與死亡病例，有可能較上述公布的數字來得更多。

共同社報導，韓國在這一週新增約88萬例確診病例、美國新增約61萬例、德國新增約24萬例。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1110825

▼日本每百萬人COVID-19確診病例與死亡個案7天平均值走勢圖
▼日本接種COVID-19疫苗人數比例
▼日本接種追加劑的劑次人口比
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