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日本疫情連3天新增逾25萬例 連4週居全球之冠

2022/8/21 12:08（8/21 12:37 更新）
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日本正遭受第7波COVID-19疫情侵襲，20日新增25萬3265例確診病例，連續3天超過25萬例。圖為6日東京淺草商店街人潮。（共同社）
日本正遭受第7波COVID-19疫情侵襲，20日新增25萬3265例確診病例，連續3天超過25萬例。圖為6日東京淺草商店街人潮。（共同社）
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，不僅全境單日新增確診病例連續3天超過25萬例，甚至單週新增確診病例連續4週居全球各地之冠。

日本富士新聞網報導，日本全境20日新增25萬3265例確診病例，連續3天超過25萬例。跟全國疫情趨勢相符，東京都20日新增2萬5277例確診病例，連續2天高於上週同日。

日本全境20日並新增254例死亡病例，已連續6天超過200例。

日本政府厚生勞動省表示，截至19日止，全境重症患者總數616人，連續10天超過600例。

根據世界衛生組織（WHO）統計，8月8日至14日的這一週內，日本總計新增139萬5301例確診病例，連續4週居全球各地之冠。

日本放送協會（NHK）自行統計，包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，日本全境至今累計病例數1697萬9808例，包括3萬6850例死亡病例。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110821

▼日本每百萬人COVID-19確診病例與死亡個案7天平均值走勢圖
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