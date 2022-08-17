日本第7波疫情壓迫醫療量能 將檢討現行通報機制

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本政府目前要求COVID-19確診病例須全數通報，為減輕對醫療機構等造成的負擔，厚生勞動省將開始檢討修正，未來會在聽取醫療第一線及地方政府等意見同時進行調整。

日本放送協會（NHK）報導，在第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐造成日本各地醫療量能嚴重受到壓迫的情況下，全國知事會（由日本47個都道府縣知事組成的組織）認為確診病例全數通報對第一線造成過重負擔，昨天要求中央政府立刻修正相關作法。

厚生勞動大臣加藤勝信對此表示將展開檢討修正。

專家們認為，具體修正的作法包括僅限有重症化風險等患者須通報中央，或是比照季節性流感，指定定點醫療機構進行定期報告等。

不過，一旦修正現行通報機制，為採取適當的防疫對策，能否找出方法確實掌握各地感染趨勢等情況，已成課題。

另有看法指出，未來修正做法後，關於要求所有患者在家隔離，及篩檢與接受治療費用由中央全額負擔等事項，也有必要進行檢討。

因此，厚生勞動省接下來會在聽取日本醫師會及全國知事會等單位意見同時，進行政策調整。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110817