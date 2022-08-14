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日本第7波疫情肆虐 當局仍未考量限制民眾行動

2022/8/14 17:44
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（中央社東京14日綜合外電報導）負責日本政府防疫工作的經濟再生擔當大臣山際大志郎今天說，日本政府重視維持社會經濟活動的立場「沒有改變」，會持續在不限制民眾行動的情況下，全力讓第7波疫情收斂。

日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲，根據世界衛生組織（WHO）日前統計，日本在8月1日到7日新增149萬6968例確診病例，連續3週高居全球之冠，占該週全球感染總數698萬例的約21%。

日本放送協會（NHK）報導，山際今天在電視節目上說，沒有打算改變政府方針，即使採取防疫對策，也會努力營造讓社會經濟活動得以持續的環境。

他說，目前的第7波疫情尚未趨緩，會盡最大努力讓這波疫情能夠收斂。

同樣負責日本政府防疫工作的厚生勞動大臣加藤勝信，在同場合談到是否會調降COVID-19在日本傳染病法分級時說，必須綜合考量進行判斷。

加藤說，重症率相當程度下降，政府會在密切關注病毒特性的同時做出適當判斷。

他也認為，疫情狀況時刻都在變化，需要在盡早恢復社會經濟活動的同時，來兼顧對疫情的因應作為。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110814

山際大志郎
避免連假疫情擴散 日本增設117座免費篩檢站 日本首度單日增逾20萬例 官方指已進入與病毒共存階段
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