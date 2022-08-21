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日本研究：3劑疫苗仍可能提高對BA.5保護力

2022/8/21 11:07
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本研究團隊針對Omicron亞型變異株BA.5流行時期所做疫苗效果分析指出，接種第3劑疫苗後未滿3個月的保護力為65%，顯示即使面對BA.5，接種3劑疫苗仍有可能提高保護力。

日本正遭受第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情侵襲。日本放送協會（NHK）報導，日本國立傳染病研究所等單位，7月以在關東地方醫療機構接受病毒篩檢的1547人資料為基礎，分析疫苗對發病的預防效果。

結果顯示，跟沒有接種疫苗的人相比，接種第2劑疫苗逾5個月以上的人，其疫苗保護力約35%；接種第3劑疫苗未滿3個月的人，疫苗保護力約65%；就算接種第3劑疫苗超過3個月的人，疫苗保護力也還有約54%。

由於研究分析時期是BA.5已成日本主流病毒株，研究團隊認為，研究結果可能代表即使面對BA.5，接種完3劑疫苗仍可提高某種程度保護力。

日本政府厚生勞動省專家會議主席脇田隆字說，雖然資料不多，但重要的是顯示出對BA.5發病的預防效果，應該持續推動第3劑疫苗接種作業。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110821

脇田隆字
日本第7波疫情肆虐 COVID-19死亡病例數1個月飆增7倍 日本專家憂疫苗保護力下降 夏天確診數恐再增加
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