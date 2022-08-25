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中國海南疫情降溫 香港BA.5個案數急升恐再緊縮防疫措施

2022/8/25 10:20（8/25 10:28 更新）
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圖為海南三亞市醫護人員黏貼核酸檢測試管標籤。（中新社）
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（中央社台北25日電）中國官方公布，大陸各地24日新增1634例COVID-19本土病例，海南感染人數下降，整體疫情趨緩；值得注意的是香港疫情快速增溫，政府不排除再緊縮社交距離措施。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，24日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1759例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入125例、本土1634例。

其中新增本土確診345例，主要包括海南217例、西藏37例、重慶27例、陜西16例、四川15例、新疆13例、廣東4例等。

另本土無症狀感染計1289例，分別為西藏521例，海南309例、新疆154例、青海114例、陜西51例、江西25例、河南及四川各23例、重慶16例等。

中國8月以來疫情回升，海南為感染人數最多省份，歷經近乎封島等嚴格封控及重罰多名防疫官員後，近日病例轉趨下降。

三亞市政府24日公布新增病例連續6日降至千例以下。累計自8月1日爆發本波疫情後，感染者計1萬4267例，其中確診6033例，無症狀感染8234例。

海南當局表示，目前疫情防控形勢穩中向好，並得到進一步鞏固，多個涉疫市縣實現社會面清零。

官媒健康時報24日報導，整體而言全國病例呈現下降趨勢，8月初開始的本輪疫情涉及31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，感染總數超3萬例。

此外，西藏確診加無症狀感染人數日增558例，當局目前將防止西藏疫情外溢作為重點工作，嚴把出藏關口。

另外，重慶23日新增31例感染者，因憂心社會傳播風險，重慶中心城區今起所有群眾展開1輪核酸檢測。

香港方面，24日公布新增7884例確診，其中7677例屬本地個案。香港防護中心表示，因Omicron變異株BA.4或BA.5個案比例升至40.8%，其中BA.5個案比例急速上升，依照情勢，個案可能會再度突破1萬例，政府不排除再收緊社交距離措施。

澳門方面，24日新增9例輸入病例，分別為由葡萄牙、菲律賓、美國及泰國等國入境，列為無症狀感染者。累計迄今共793例確診及1494例無症狀感染。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110825

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