中國嚴苛清零防疫 魚蝦也要做核酸檢測

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（中央社台北18日電）因應中國嚴苛清零政策，一些地方採人物同檢，現在出現魚蝦也要做核酸檢測的現象，這些例子發生在廈門與海南，海南官媒透過報導介紹整個過程，消息一出，讓民眾錯愕。

據海峽導報17日報導，廈門海域16日正式開始漁季，為了嚴防COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情從海上輸入，廈門集美區的漁民，每天要進行一次核酸檢測，漁民和漁獲上岸時，實行人物同檢。

漁民們上岸後接受核酸採集完，立即返回船上，再抓幾尾鮮活的魚，給核酸採樣人員做檢測。根據網上影片，魚的魚嘴會被掰開，由檢測人員拿一根棉簽深入魚嘴戳幾下做採集，也就是說牠們也要被「捅喉嚨檢測」。

海南日報13日一則為魚做核酸檢測的報導，描述更為深入，報導名為「儋州：給魚測核酸一點不含糊」。

這則報導描繪了海南西部中心醫院醫生歐陽傑在12日下午與同事趕往當地白馬井中心漁港的一艘漁船，幫漁民還有魚做核酸檢測的經過。

根據報導，這名醫生上了船後，要隨機選取一隻凍魚，放在甲板上，掰開魚嘴，以一根形似棉簽的核酸採樣器輕拭魚的口腔內壁；接著，採樣器要來回在魚的身體上擦拭，被要求「盡可能擴大採樣面積」。

歐陽傑還說，「需要注意的是，這些樣本不能和人的混合，每條魚的樣本都被單獨放入一次性標本採集管」。

最後一道步驟是，要給凍魚的環境進行採樣，包括在漁民最常使用的船舵等物體表面反覆擦拭，單獨裝管，做定向檢測。

這則報導指出，截至目前，白馬井中心漁港停放420餘艘漁船，800多位漁民生活在船上，定期接受核酸檢測，「生活有保障」。

魚蝦也要做核酸檢測引起熱議，這項人物同檢的政策落實在魚身上，除被質疑造成醫療浪費外，也被認為作法反智。有網民反問，「魚不是用鰓呼吸嗎」；也有詢問提到，若捕撈上來的魚檢測出病毒，是不是要把海封起來靜默。

有關魚蝦做核酸檢測的政策，至今中國的疾控專家均未回應。

國家衛健委在7月12日發布「關於進一步優化進口物品新冠肺炎疫情防控工作的通知」，內容指出，最新研究結果顯示，常溫條件下新冠病毒在大部分物品表面存活時間短，1天內即全部失活。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110818