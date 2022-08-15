海南抗疫備戰 開鍘躺平失職幹部

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（中央社台北15日電）中國官方公布，14日新增2312例COVID-19本土病例，其中海南省仍居高檔，官方高調指以戰時狀態抗疫，14日深夜大動作對3失職幹部開鍘，分別以電話占線、聚眾賭博及擅自離崗等情事問責。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，14日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共2478例（含確診與無症狀感染者），其中境外移入166例、本土2312例。

新增本土確診692例，分別為海南582例、西藏69例、廣東12例、浙江8例、福建6例、青海3例，內蒙古、重慶及四川各2例，上海、江蘇、江西、河南、陜西及新疆各1例。

本土無症狀感染計1620例，分別為海南580例、西藏523例、新疆343例、江西52例、兵團40例、浙江28例、湖北10例、內蒙古9例、四川及青海各6例、上海5例，河北及廣東各4例，廣西及陜西各3例，福建、河南、重慶及雲南各1例。

14日海南疫情計1162例（確診582例、無症狀580例）仍居於高檔，嚴峻情勢多省連日組建醫療隊馳援，中國國務院副總理孫春蘭13日視察海南疫情時要求加快建設方艙醫院、盡早撲滅疫情；做好約15萬名因疫情滯留遊客的服務工作。

海南省旅遊和文化廣電體育廳黨組成員、副廳長汪黎明13日先致歉，表示返程進度確實未達到旅客預期，「讓大家受累了，我們深表歉意」。

至於是否有防疫不力的問題，「清廉海南」微信公號14日深夜突然發文表示，全省疫情仍處高位波動期，防控形勢嚴峻。強調在省委堅強領導下，以戰時狀態、決戰姿態全力投入疫情防控攻堅戰。

文章並大動作指，嚴肅查處了一批疫情防控期間不擔當、不作為的違紀違法問題，向3名防疫成員問責。

其中三亞市吉陽區衛健委副主任林惠因熱線電話接線員將電話設置為占線狀態，時間長達90分鐘，監管不力遭立案調查。另，儋州市太平社區居委會委員吳廷理、居委會海踢村村民小組副組長吳廷剛在防疫值班期間，聚眾打牌賭博並與群眾發生肢體衝突，2人被立案調查。

另海口市瓊山區府城街道鼓樓社區工作人員周明遲到又擅自離崗，遭辭退處理。

除海南外，14日西藏新增計592例（確診69例、無症狀523例），疫情發展也受矚，西藏當局表示隨著多起聚集性疫情發生，疫情處於快速上升流行階段，形勢嚴峻。

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在香港及澳門部份，香港14日公布新增4979例確診病例，包括4764例本土感染，Omicron亞型變異病毒株患者持續上升。香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，政府縮短酒店檢疫期後，入境人數及境外移入病例會隨之上升，呼籲民眾做好防護。

澳門14日公布新增9例境外移入個案，分別由葡萄牙、紐西蘭、印尼、泰國、新加坡及台灣入境，其中8例為無症狀感染者，1例曾確診，被列為復陽個案。澳門應變協調中心表示，上述人士已被送往指定地點隔離。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110815