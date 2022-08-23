海南疫情降溫 北京開學在即校園封閉管理

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北京中小學及幼兒園開學在即，校園需採封閉管理。圖為2021年8月北京匯文中學工作人員在教室內進行消毒作業。（中新社）

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（中央社台北23日電）中國官方公布，22日新增1895例COVID-19病例（含確診與無症狀感染者），海南近乎封島嚴苛抗疫數週後，確診人數下降，疫情出現拐點；另北京中小學及幼兒園開學在即，校園需採封閉管理。

中國國家衛生健康委員會官網今天上午公布，22日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共1895例，其中境外移入147例、本土1748例。

其中新增本土確診308例，主要為海南205例、西藏27例、重慶23例、陜西13例、廣東7例、四川6例、福建及新疆各4例等。

本土無症狀感染計1440例，其中海南520例、西藏518例、新疆173例、陜西77例、青海54例、甘肅23例、河南11例等。

海南自1日爆發疫情，採取近乎封島方式嚴格抗疫數週後，海南省新冠肺炎疫情防控工作指揮部綜合組副組長李文秀22日表示，海南全省疫情已出現拐點，每日新增感染者數量連續4天下降，主要傳播鏈基本阻斷。

西藏疫情22日新增545例，其中拉薩單日新增更達200例，雖然地廣人稀，但醫療基礎條件弱，防控經驗不足，除全域7個地市均有疫情外，疫情也溢至四川、青海及內蒙古等多地。

另外，河北涿州市宣布根據防控需要，今天起全市開展靜默管理，實行臨時管控，交通管制，居民除特殊情況外一律不得外出，除民生保障、物資保供等維護社會基本運行和核心功能的單位外，其他經營場所一律暫停開放或經營。

除了疫情防控外，因開學在即，北京表示進入返京高峰期，外防輸入、內防反彈壓力進一步加大。

北京市政府新聞發言人徐和建22日表示，全市160餘萬名中小學生、100餘萬名高校學生、60餘萬名幼兒園幼兒將陸續返校返園，必須嚴格落實常態化疫情防控措施不放鬆。

北京市委教育工委副書記、市教委新聞發言人李奕進一步說明，校園實行封閉管理，教職員工入校需掃碼、驗碼、測溫，查驗核酸陰性證明。

香港22日公布新增6617例新冠病毒確診個案，其中6380例屬本土感染。香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，連日確診數均逾6000例，疫情發展令人憂慮，由於Omicron亞型變異株BA.5傳播力較強，患者比率升至34.1%，預料數週內占比將升至超過一半。

另外，澳門22日公布新增8例境外移入個案，分別由新加坡、葡萄牙、美國和其他等國家入境，列為無症狀感染者。（編輯：唐佩君/李雅雯）1110823