新加坡鬆綁室內口罩令 僅大眾運輸、醫院強制戴

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（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）新加坡政府今天宣布，自29日起鬆綁室內口罩令，只有在醫療場所及搭乘地鐵、公車等大眾運輸工具時才強制戴口罩；搭乘計程車、校車等私人交通工具可選擇不戴口罩。

新加坡先前爆發一波Omicron亞型變異株BA.5引起的疫情，近來情況已趨緩。星國衛生部表示，截至23日，7天內平均每天新增案例已從7月中的1萬200例降至2700例；住院人數及收治於加護病房患者人數也都下降。

繼4月實施戶外不強制戴口罩措施後，新加坡跨部會抗疫工作小組今天召開記者會宣布，自29日起，鬆綁室內強制戴口罩規定。

工作小組聯合領導人、新加坡副總理兼財政部長黃循財在記者會表示，自29日起，僅在醫療場所及搭乘大眾運輸工具時強制戴口罩。

室內須戴口罩的場所包括醫療設施、安養院及救護車，以及公車、地鐵等大眾運輸工具。不過搭乘校車、私人交通工具及計程車時，可選擇不戴口罩。

黃循財指出，雇主可決定辦公場所是否仍須戴口罩。在機場，可選擇不戴口罩。

有些特定產業仍須遵守強制戴口罩的規定，他說，這包括新加坡食品局規定，餐飲業在廚房準備食物的員工仍需繼續戴口罩。

另外，新加坡將維持目前接種者有別的措施，包括完整接種者才能到餐廳內用、參加大型活動。

據衛生部統計，截至23日，新加坡累計182萬2187人確診，1584人病故。

截至22日，星國93%人口已完整接種，79%接種了追加劑。星國人口約550萬。（編輯：馮昭）1110824