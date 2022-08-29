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BNT成人疫苗逾60萬劑抵台 優先供青少年打追加劑

2022/8/29 14:21
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北29日電）中央流行疫情指揮中心今天公布，今年第2批採購的BNT成人劑型疫苗60.255萬劑於今天上午抵台，本批效期至2023年3月21日，將優先提供給12至17歲青少年接種追加劑使用。

指揮中心指揮官王必勝今天下午疫情記者會中表示，今年第2批採購BNT成人劑型疫苗60.255萬劑，於今天上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計畫所列實施對象接種。

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王必勝指出，已於今年4月28日及7月21日與香港復星公司及德國BioNTech公司簽署COVID-19疫苗供應協議及第一次修正合約，並與美國Pfizer公司及德國BioNTech公司簽署兒童疫苗補充協議及第一次修正合約。

據合約內容，將供應330萬劑兒童劑型、190萬劑幼兒劑型及180萬劑成人劑型疫苗，並視需求擴充400萬劑成人劑型疫苗，以因應變異病毒株威脅。目前共計到貨220.32萬劑兒童劑型、127.2萬劑幼兒劑型、246.051萬劑成人劑型疫苗。（編輯：陳政偉）1110829

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