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9/2莫德納次世代疫苗EUA審查 拚9月底前進貨

2022/8/31 14:49（8/31 15:14 更新）
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疫情指揮中心表示，莫德納次世代疫苗文件補齊，力拚9月底前進貨。圖為醫護人員抽取莫德納疫苗。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心表示，莫德納次世代疫苗文件補齊，力拚9月底前進貨。圖為醫護人員抽取莫德納疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北31日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，莫德納次世代疫苗文件補齊，預計9月2日舉行EUA審查會議，順利通過後，將會安排9月5日辦ACIP專家會議，力拚9月底前進貨。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將迎來下一波高峰，莫德納次世代疫苗審查進度受到關注，8月29日廠商已經補件完成，本週將舉行緊急使用授權（EUA）審查會議，只要EUA順利通過，就會儘快進行後續採購動作，衛福部食藥署預估審查可能延至9月初。

王必勝今天下午於疫情記者會中表示，據衛福部食藥署回報，莫德納次世代疫苗相關文件已補齊，預計9月2日開始審查EUA，只要EUA通過，就會緊鑼密鼓安排9月5日舉辦衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議，討論如何施打，以及後續與廠商訂貨、交貨。

據指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種4萬1507人次，截至目前為止累計接種6071萬4144人次。COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第1劑92.8%、第2劑86.7%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率72.2%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約93%。

至於第2次追加劑接種率則有9.3%，其中65歲以上長者接種率33.8%。另外，莫德納嬰幼兒疫苗接種1943人，第1劑787人，第2劑1156人；輝瑞嬰幼兒疫苗第1劑1萬1282人次。嬰幼兒疫苗第1劑涵蓋率25.6%、第2劑1.8%。（編輯：張芷瑄）1110831

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