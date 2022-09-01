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指揮中心：依規劃審二價疫苗 針對原始株與BA.1

2022/9/1 16:17（9/1 16:31 更新）
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美國FDA批准針對Omicron變異株BA.4和BA.5的二價疫苗。指揮中心1日表示，台灣將審查的二價疫苗是針對原始株與BA.1株。圖為莫德納疫苗。（中央社檔案照片）
美國FDA批准針對Omicron變異株BA.4和BA.5的二價疫苗。指揮中心1日表示，台灣將審查的二價疫苗是針對原始株與BA.1株。圖為莫德納疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北1日電）美國FDA批准接種COVID-19「二價疫苗」，鎖定目前主流Omicron亞型變異株BA.4和BA.5為目標。指揮中心今天說，台灣將審查的二價疫苗是針對原始株與BA.1株，仍依規劃進行。

路透社報導，莫德納（Moderna）和輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）的升級版疫苗都是二價疫苗，鎖定目前居主流的Omicron亞型變異株BA.4和BA.5，也能對抗先前所有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗鎖定的原始病毒株，日前均獲美國食品暨藥物管理局（FDA）批准施打。

各界關注是否影響台灣疫苗的採購跟規劃。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，美國批准施打的二價疫苗規格比較特殊，鎖定BA.4、BA.5與原始病毒株。

莊人祥說，英國、澳洲所核准通過則為原始株與BA.1，與台灣將審查的二價疫苗相同，依照規劃繼續審查。

莫德納次世代疫苗將審查緊急使用授權（EUA），莊人祥表示，有關輝瑞次世代疫苗部分，目前仍在初步搜集資料。（編輯：陳政偉）1110901

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