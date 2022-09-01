因應冬季疫情 歐盟核准接種COVID-19二價疫苗

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（中央社海牙1日綜合外電報導）歐盟藥物監管機構今天正式批准施打莫德納（Moderna）和輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）的COVID-19升級版疫苗，為今年冬季的追加劑接種計畫鋪平道路。

路透社報導，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）表示，這兩款「二價疫苗」可對抗2019年中國武漢發現的原始病毒，以及Omicron亞型變異株BA.1。

總部位於荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam）的EMA指出，今天批准12歲及以上群眾接種這2款升級版疫苗，是「歐盟推薦核准的第一批COVID-19升級版追加劑疫苗」。

歐洲國家一直希望新一代疫苗盡快獲得上市核准，以在下半年病例激增狀況出現之前展開追加劑接種行動。

歐盟衛生與食品安全執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）透過聲明表示，這項決定對「保護歐洲人民對抗秋季和冬季感染浪潮的可能風險，可說至關重要。我們必須準備好面對另一個疫情肆虐的冬季。」（譯者：施施）1110901