指揮中心估31日確診3.5萬例 單週增6000例

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤、陳婕翎台北30日電）Omicron BA.5疫情升溫，指揮中心發言人莊人祥說，今天確診數比上週二增加19.5%，明天恐達3.5萬例，下週恐突破4萬例，未來可能以週增6000例速度攀升。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，上週確診數比前一週攀升15.5%，宣告Omicron BA.5疫情正式報到。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，今天本土確診3.1萬例，比上週增加19.5%，明天確診數恐達到3.4萬至3.5萬例，未來可能以一週增加6000例的速度攀升，下週可能突破4萬例，但疫情通常不會一直往上飆，下週疫情也有可能略降，還須觀察。

目前快篩陽性個案可經醫師診斷為確診，媒體關注社區BA.5占比，也詢問是否可能出現黑數。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，以國內定序比例看來，上週全國定序個案中BA.5檢出率達40%，以北部約50%至55%最高，南部僅約20%，未來每週可能以倍增的速度增加，占比勢必會愈來愈高。

不過，羅一鈞強調，民眾無論感染BA.2或BA.5，高風險對象都是以2款口服藥物進行治療，療效不會因此打折，了解自己感染哪個變異株，對於治療的影響並不大，而且等基因定序出爐時，病人的症狀都已有所緩解。

至於社區有多少黑數，羅一鈞說，這牽涉到民眾自行篩檢的行為模式，可能在每一波疫情期間都有所改變，需要更多參數才能掌握。

外傳國際間又有新型Omicron變異株出現，莊人祥說，一般而言，強勢的新型變異株都會先成為各國的主流株，接著在境外移入病例身上檢出，最後才會在本土個案中發現。（編輯：管中維）1110830