單週確診增15.5% 估BA.5疫情9月中下旬達高峰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北29日電）指揮中心指揮官王必勝今天表示，國內上週確診數17.6萬例，比前一週的15.2萬例增加15.5%，幾乎確定BA.5疫情已經開始，9月中下旬高峰期間單日確診最高恐達6萬例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，上週共新增17.6萬例，比前一週15.2萬例攀升15.5%，已連2週呈現上升趨勢且升幅快，幾乎確定BA.5疫情已經開始，本週單日確診數到了週二或週三可能達3.5萬例。

王必勝指出，指揮中心這次運用的推估模型，在這波疫情掌握上相當準確，當時就預估8月20日疫情會升溫，目前預估這波疫情高點會落在9月中下旬，疫情高峰時期，單日確診數可能介於3萬至6萬人之間；截至目前，國內已有6734人重複感染。

王必勝表示，為了因應BA.5疫情，指揮中心9月1日起提供65歲以上長者每人5劑快篩試劑，也呼籲民眾一定要把疫苗打好打滿、遵守防疫規定、照顧脆弱族群如年長者和幼兒，另外也要準備充足防疫物資如快篩、隨身洗手用品、口罩等。

另外，受到疫情衝擊，台北區專責病房空床率快跌破40%，王必勝說，指揮中心會持續關注，有需要就會立即通知醫院調高開設比率；抗病毒藥物準備也相當充足。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

據統計，昨天共開1260人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共1127人份、默沙東「莫納皮拉韋」133人份，今年以來累計開立約51萬1645人，包括共41萬9817人倍拉維及9萬1828人份莫納皮拉韋。

醫療資源方面，全台專責、負壓病房共8072床、空床4962床、空床率61.5%，其中台北區45.4%、北區55.7%、中區67.9%、南區60.3%、高屏區70.5%、東區86.9%；53家集中檢疫所共7851床、空床數3907床、空床率49.8%；22家地方加強型防疫旅館1199床、空床數504床、空床率42%。（編輯：陳政偉）1110829