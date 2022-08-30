8/30本土3萬1178例 增27死、56人中重症

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北30日電）本土COVID-19疫情升溫，自7月12日後、相隔49天，今天新增個案數再破3萬例；今天較年輕死亡病例為一名30多歲女性，重症住院才發現罹癌，因敗血性休克過世。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會說明，新增3萬1178例本土個案，比上週同期多5083例，增加19.5%，增幅符合預期。確診個案新增中重症56例（中症32例、重症24例），其中27人死亡；另外，境外移入增310例。

新增的27例本土死亡個案，年齡介於30歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、17例未接種3劑疫苗。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增最年輕死亡個案為一名30多歲女性，有缺鐵性貧血等慢性病史，接種3劑疫苗，6月曾因一般肺炎住院，出院後6月30日快篩陽性。

個案因腹痛、噁心、咳嗽等症狀，7月3日至急診，X光診斷有明顯肺炎，診斷為COVID-19收住隔離病房治療，經電腦斷層還發現有胸部、腹部多處轉移性癌症病灶，治療期間因敗血性休克急救無效，不幸於7月17日死亡。

羅一鈞說明，個案死因為肺炎合併敗血性休克及癌症轉移，此後死因一度將COVID-19感染列為「其他」死因，近日轉為主要死因，所以今天才會將7月中旬死亡的個案進行補提列。

至於每週二例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，羅一鈞說，致死率約2.26%，採檢陽性率維持，工作人員僅0.5%，機構住民陽性率0.6%。

根據指揮中心統計，上週新增252名工作人員確診及587名住民確診，自今年1月1日至8月28日，通報機構間數達1630家，確診住民人數為4萬9083人、確診工作人員數為1萬3804人。

這波本土疫情自4月起統計至8月28日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有4088人，累計死亡人數1304人；8月22日至28日新增死亡人數為14人，護理機構12人最多、社福機構2人次之。

指揮中心統計，今年1月至8月29日，本土輕症、無症狀個案累計517萬6292例、占99.54%，中症累計1萬3271例、占0.26%，重症累計1萬491例、占0.20%，其中死亡累計9039人。（編輯：管中維）1110830

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）