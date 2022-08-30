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BA.5疫情升溫 應變醫院專責病床開設比升至15到20%

2022/8/30 14:47（8/30 15:26 更新）
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國內BA.5疫情升溫，指揮中心重新盤點醫療量能，30日宣布調整醫院專責病床開設比例。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
國內BA.5疫情升溫，指揮中心重新盤點醫療量能，30日宣布調整醫院專責病床開設比例。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）
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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北30日電）國內BA.5疫情升溫，指揮中心重新盤點醫療量能，今天宣布調整醫院專責病床開設比例，雙北應變醫院加開25%至30%，其餘提升為15%至20%，金門與連江則依需求開設。

Omicron BA.5疫情來襲，據中央流行疫情指揮中心統計，上週COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診數達到17.6萬例，比前一週大增15.5%，BA.5疫情已經開始。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中宣布，將調整專責病床開設比例；目前全台空床率平均60%，但台北區已降至37.8%，病床數因應確診數增加，占床率也有提高，其餘地區還沒影響。

羅一鈞說，7月中曾通知各醫院把開設專責病房比例下修，每家醫院急救責任醫院急性病床數約10%，有些僅5%就足夠，但若作為應變醫院，22縣市至少都有1家，大多開設10%至15%。

羅一鈞表示，今天上午會議決定予以調升，各縣市應變醫院開設床數都提升至15至20%，因應雙北疫情升溫快，台北、新北應變醫院開設比例將調升到25至30%以上，其中台北和平醫院已開設至50%。

至於其餘500床以上非應變醫院，羅一鈞說，台北區調整至10至15%，北區增至10%，針對每週收治情形再做調整，決定後會正式發文各縣市衛生局、醫院，希望在一週內完成開設調整與相關準備。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共7862床、空床4724床、空床率60.1%，其中台北區37.8%、北區54.4%、中區68.6%、南區59.3%、高屏區71.9%、東區87.5%；53家集中檢疫所共7851床、空床數4043床、空床率51.5%；21家地方加強型防疫旅館1102床、空床數409床、空床37.1%。（編輯：陳政偉）1110830

（指揮中心提供）
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