托嬰防疫新制確診同班停3天 若篩檢陰性仍可收托

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）衛福部社家署今天公布托嬰新制，9月12日起，確診嬰幼兒居家照護期滿7天且無症狀即可恢復送托，同班嬰幼兒及工作人員原則停托3天，若能提供篩檢陰性證明，仍可收托。

高中以下含幼兒園的開學防疫新制將於9月12日實施，未來確診者同班師生快篩陰性仍可到校上課，但2歲以下幼兒沒有合適的快篩試劑可使用，新指引昨天函送至各縣市政府社會局，卻仍以快篩作為判定依據，引發質疑。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中，公布進一步修正後的托嬰中心及居家托育服務防疫措施，首先是針對確診、快篩（2歲以上幼兒及工作人員）或PCR陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可恢復收托及提供服務。

其次則是所屬班級的嬰幼兒與托育人員，採自主應變，全班暫停托育3天；但經快篩（2歲以上幼兒及工作人員）或PCR陰性者可收托及提供服務，如有症狀應儘速就醫且不可收托及提供服務。

再者，針對與確診者（或快篩、PCR陽性個案）摘下口罩共同活動15分鐘以上，採自主應變，暫停托育3天；但經快篩（2歲以上幼兒及工作人員）或PCR陰性者可收托及提供服務，如有症狀應儘速就醫且不可收托及提供服務。

衛生福利部社會及家庭署副署長張美美會後接受媒體聯訪表示，新制上路後，不管是嬰幼兒或托育工作人員，只要有確診個案，該班級即暫停托育3天，但考量部分家長確實有送托的需求，因此開放彈性自主應變，只要經快篩或PCR陰性者，仍可以送托。

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衛福部說明，快篩試劑適用於2歲以上幼兒，為降低照顧型機構群聚感染風險，已依托嬰中心工作人員及2至3歲幼兒，以每人每週1劑估算公費快篩試劑數量，配送至全國1437家托嬰中心。至於未滿2歲嬰幼兒如須進行PCR核酸檢驗，可至全國指定社區採檢院所，名單已公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網

此外，因疫情之故須請假者，托嬰中心工作人員確診、快篩陽性或居家隔離者，可請防疫隔離假；嬰幼兒暫停收托期間，家長如須照顧子女，得申請防疫照顧假。（編輯：陳政偉）1110908