校園防疫新制停課未比照流感 莊人祥：已有疫苗可預防

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北23日電）校園防疫新制，快篩陰性不須全班停課，外界質疑為何不比照流感「325」停課標準，指揮中心發言人莊人祥說明，因當初新型流感無疫苗可打，才採取嚴格停課。

中央流行疫情指揮中心預估COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron BA.5疫情最快2週後升溫，碰到開學季，教育部昨天公布「111學年度第一學期各級學校開學防疫措施」，確診者同班同學及教師，或摘下口罩共同活動15分鐘以上者，由學校提供1劑快篩試劑，陰性無症狀者可上課。

媒體在今天下午疫情記者會詢問，BA.5株傳播力強，甚至有不少無症狀者，針對教育部9月12日實施防疫新制，班級1人確診，不再需要全班停課，快篩陰性即可上課，指揮中心是否有評估潛在風險。

莊人祥表示，考量國小學生多數已完成施打第2劑COVID-19疫苗、國中高中完整接種第3劑，再加上2至3成學童都已經感染過，全班保護力有一定程度，若家長有疑慮，仍可讓學生請防疫假。各地衛生局將在開學前加強接種疫苗，開學後會入校進行疫苗接種作業。

台灣青年民主協會提出，在過去新型流感期間，停課標準325為「3天內同一班級2名以上診斷流感，則建議停課5天」，面對COVID-19疫情，應設班級群聚嚴重達一定程度時，仍應全班停課的標準，避免班上過半學生確診或請防疫假，老師仍要繼續實體上課的情形。

對此，莊人祥解釋，新型流感採取325停課標準，是因為當時都沒有疫苗，才會嚴格停課，雖然未來COVID-19疫情會持續進行，但現在已經有疫苗可預防，也可早期診斷，將以加強提供校園快篩試劑使用、提升疫苗接種率為校園防疫原則。

至於為何選擇在開學後，9月12日開始執行新制，甚至開學防疫新制剛好在中秋連假過後，莊人祥說，主要是希望開學初讓老師、家長先沿用上學期措施，以利觀察疫情狀況，同時加強疫苗接種與保護力。

國內12歲以下兒童重症累計184例，27例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、112例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有28人死亡，10例腦炎、6例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。（編輯：陳政偉）1110823