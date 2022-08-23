8/23本土2萬6095例 增16死、28例中重症[影]

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北23日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增2萬6095例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症28例，其中16人死亡；另境外移入增287例。1110823

疾管署新聞稿全文：

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增26,382例COVID-19確定病例，分別為26,095例本土個案及287例境外移入；另確診個案中新增16例死亡。

指揮中心表示，今日新增之26,095例本土病例，為11,959例男性、14,121例女性、15例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（5,258例），臺北市（3,189例），臺中市（3,038例），桃園市（2,673例），高雄市（2,179例），臺南市（1,650例），彰化縣（1,132例），苗栗縣（762例），新竹縣（711例），屏東縣（692例），雲林縣（666例），新竹市（659例），宜蘭縣（647例），花蓮縣（503例），南投縣（464例），嘉義縣（439例），基隆市（424例），臺東縣（319例），嘉義市（307例），金門縣（199例），澎湖縣（161例），連江縣（23例）。

指揮中心指出，今日新增16例本土病例死亡個案，為6例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、9例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年6月24日至8月17日，死亡日期介於7月23日至8月20日。

指揮中心說明，今日新增287例境外移入個案中，為161例男性，126例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（9例），美國（7例），日本（6例），印尼（3例），泰國、新加坡、英國及馬來西亞（各2例），香港、柬埔寨及匈牙利（各1例）移入，另251例感染國家調查中。入境日期介於今年8月1日至8月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,795,524例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,702,861例排除），其中5,086,521例確診，分別為25,593例境外移入，5,060,874例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計9,673例COVID-19死亡病例，其中9,657例本土，個案居住縣市分布為新北市2,070例、臺北市1,090例、臺中市972例、高雄市895例、臺南市750例、桃園市731例、彰化縣556例、屏東縣403例、雲林縣303例、南投縣288例、苗栗縣226例、嘉義縣223例、基隆市215例、宜蘭縣193例、嘉義市160例、花蓮縣155例、新竹縣152例、臺東縣138例、新竹市94例、澎湖縣25例、金門縣18例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

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