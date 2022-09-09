9歲女童染疫眼睛出現複視 住院2個月併發急性腦炎不治

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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）指揮中心今天公布，國內新增55例確診COVID-19死亡個案，其中年紀最小為一名沒有慢性病史也未曾接種疫苗的9歲女童，住院2個月後因急性腦炎併腦幹損傷、心肺衰竭過世。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心莊人祥今天公布新增3萬4020例本土個案，確診個案新增中重症102例（中症59例、重症43例），其中55人死亡；另外，境外移入增240例。

今天新增55例本土病例死亡個案，年齡介於9歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。莊人祥表示，今天新增最年輕死亡個案是1例特殊重症；個案為9歲女童沒有慢性病史也未接種疫苗，在5月17日因發燒確診後症狀緩解，6月7日起開始出現眼睛複視、疲倦、昏睡等症狀，6月12日到醫院就醫。

莊人祥表示，個案經檢查有小腦異常等病徵，且有疑似急性腦炎及腦水腫，安排住院給予降腦壓藥、類固醇、免疫球蛋白等藥物治療，經詳細檢查高度懷疑是急性瀰漫性腦炎，因意識惡化於6月16日轉入加護病房使用呼吸器，後續雖在加護病房積極救治，仍出現腦幹損傷徵象及心肺衰竭等併發症，於8月13日過世。

（指揮中心提供）

國內12歲以下兒童重症累計204例，31例腦炎、22例肺炎、3例敗血症、10例哮吼、127例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7例到院前死亡；上述個案已有31人死亡，12例腦炎、6例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及7例到院前死亡。

進一步分析204名兒童重症年齡層以0到5歲最多，共136例、約67%，病症分布以127例MIS-C最多、31例腦炎居次；另外，有176例為未接種疫苗，占86%。

莫德納嬰幼兒疫苗昨天共接種2923人，第1劑1056人，第2劑1867人；輝瑞第1劑3463人次。截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率32.4%、第2劑4.3%。

根據指揮中心統計，今年1月至9月8日，本土輕症、無症狀個案累計551萬523例、占99.55%，中症累計1萬4020例、占0.25%，重症累計1萬905例、占0.2%，其中死亡累計9371人。（編輯：陳政偉）1110909

（指揮中心提供）