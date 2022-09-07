托嬰新制快篩陰仍可收 指揮中心籲有症狀勿送托【獨家】

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）校園防疫新制新指引12日上路，嬰幼兒托育也受關注，但0到2歲嬰幼兒沒有合適快篩可使用，地方政府呼籲，中央應提供實質可操作指引，否則執行單位無所適從，恐無法落實防疫。

對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天告訴中央社記者，經了解，0到2歲幼兒無法使用快篩，而確診者所屬班級嬰幼兒與托育人員快篩陰性無症狀者可收托，但托嬰中心也有收托2到3歲小朋友，快篩陰性主要是指這部分。他強調0到2歲若有症狀就不要送托，應就醫，至於2到3歲則依指引辦理，明天相關單位會補充說明。

高中以下含幼兒園的開學防疫新制將於9月12日實施，未來確診者同班師生快篩陰性仍可到校上課，但2歲以下幼兒沒有合適的快篩試劑可使用，家長關切後續防疫指引。指揮中心指揮官王必勝日前表示，衛福部社家署正在擬定新版托嬰中心防疫指引，很快就會公布。

新指引今天函送至各縣市政府社會局，其中提及參照教育部規範幼兒園作法，調整托嬰中心、居家式托育服務及早期療育機構相關防疫措施，針對確診者（或快篩陽性個案）所屬班級嬰幼兒與托育人員快篩陰性無症狀者可收托，如有症狀應儘速就醫。

台北市政府社會局婦女福利及兒童托育科長粘羽涵接受中央社記者電話訪問時直言，最根本問題在於0到2歲小朋友沒有辦法使用快篩，如今新版指引出爐，仍以使用快篩為判別方式，這讓執行單位無所適從。

粘羽涵表示，即使改用唾液篩檢，0到2歲小朋友在肌肉的控制上還不是那麼成熟，不太會吐口水，這又造成另一種執行困難。

她並提到，0到2歲的嬰幼兒很難自己表達身體症狀，若非發燒等明顯症狀，家長與托育人員不一定能第一時間發現嬰幼兒的身體病徵，且嬰兒不適合戴口罩，實際上也是戴不住，若感染卻未察覺，也容易機構內群聚或是傳染給家長。

此外，就算不考慮小朋友沒有辦法使用快篩問題，指引上也沒有寫明應該連續篩檢幾天才合適，「難道篩一天就夠了嗎？」恐將無法真正落實防疫。

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粘羽涵以台北市作法為例指出，現行是有人確診就停托7天，當然這也牽涉各縣市狀況不同，盼中央提供實質可以操作指引，尤其嬰幼兒疫苗接種涵蓋率相比其他族群較低的情況下，各縣市才能依各自狀況調整，以因應這一波Omicron BA.5本土疫情。

據指揮中心統計，莫德納嬰幼兒疫苗昨天接種2370人，分別為第1劑868人、第2劑1502人，輝瑞第1劑4357人次；嬰幼兒第1劑涵蓋率31.1%、第2劑3.8%。（編輯：陳政偉）1110907