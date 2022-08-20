0到6歲國家一起養 蔡總統：經費已達1000億

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總統蔡英文（前左）20日上午到彰化市陽明公園出席民進黨彰化縣長參選人黃秀芳（前右）舉辦的親子巡迴列車活動，現場一起玩泡泡遊戲，與大小朋友同樂。中央社記者吳哲豪彰化攝 111年8月20日

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（中央社記者吳哲豪彰化20日電）總統蔡英文今天上午參加民進黨彰化縣長參選人黃秀芳的親子巡迴列車活動；蔡總統說，0到6歲國家跟你一起養政策，預算經費已達新台幣1000億元，未來還會視情形增加。

蔡總統上午來到彰化市陽明公園，參加民主進步黨彰化縣長參選人黃秀芳舉辦的親子巡迴列車活動，蔡總統在黃秀芳、民進黨籍立委陳秀寳等人陪同下，參觀活動會場的親子遊戲攤位，也和大小朋友一起玩泡泡遊戲，看到會場內的流浪狗攤位，蔡總統也詢問志工流浪狗認養情形。

蔡總統致詞表示，黃秀芳是2個孩子的媽媽，了解家長需求，也知道爸爸媽媽常煩惱週末要帶小朋友去哪裡玩，特別舉辦活動，讓爸爸媽媽可以和小朋友同樂。

蔡總統說，黃秀芳擔任立法委員，對小朋友照顧特別用心，像是有一些小朋友生病時需要的特殊藥物，黃秀芳在立院都要求政府成立調度中心，讓需要特別藥物或醫材的小朋友都能取得，也要求政府加強對早產兒的照顧。

蔡總統指出，中央推出0到6歲國家跟你一起養政策，小朋友到了要進幼兒園的時候，可以進入公立幼兒園或公辦民營的準公共化幼兒園念書，也希望中央與地方一起來做，不管是公辦民營的托嬰中心或是準公立的托兒所，都能讓小朋友參加，不用每一次還要用抽籤方式決定。

蔡總統說，0到6歲國家跟你一起養政策，預算經費已達新台幣1000億元，未來還會視情形增加；這麼龐大的預算要執行時，中央與地方政府都要用心，在地方需要有愛心、了解小朋友的縣長，她要請大家支持黃秀芳，讓黃秀芳當選。

黃秀芳則說，如當選縣長，會在每鄉鎮推動設立公共托嬰中心；而台灣在2030年要成為雙語國家，她知道很多家長重視孩子的教育，也規劃在縣內4名立委的4個選區，各設立一所國際雙語中小學；另外為了校園安全，她也主張校校有保全，讓家長放心。（編輯：謝雅竹）1110820