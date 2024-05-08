饒舌歌手德瑞克豪宅發生槍案 1保全中彈多倫多警方調查中

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（中央社多倫多7日綜合外電報導）加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）位在多倫多高檔社區內的豪宅今天凌晨發生槍案，多倫多警方正在調查。

警方表示，車內的多名嫌疑人開槍時，德瑞克位在多倫多跑馬徑（The Bridle Path）的豪宅入口處，有一名保全在大鐵門外站崗。

多倫多槍枝和幫派部門警督克拉齊克（Paul Krawczyk）表示，這名保全中彈後緊急送醫，傷勢嚴重，但沒有生命危險。

事件發生於凌晨2時9分，監視器捕捉到的畫面尚未對大眾公布。

克拉齊克在豪宅外舉行的記者會中表示：「我無法確認事件發生時德瑞克是否在家，但我可以告訴你，我們正在與他的團隊聯繫，他們也予以配合。」

他說，後來這些嫌疑人乘車逃跑。

德瑞克的鄰居告訴加拿大廣播電台（Radio-Canada），他「聽到槍聲後，看到一輛車飛快開過」。

「之後可能過了5分鐘、10分鐘吧，我就聽到了警笛聲。」

上午警方在附近街道以及豪宅庭院拉起封鎖線，路旁可見到幾個小的橘色標記，應該是在標示子彈彈殼的位置。警方不願說明嫌疑人共開了多少槍。

由於調查正在進行當中，此案的細節幾乎都未公布。

37歲的德瑞克為人所知的作品包括「神的旨意」（God's Plan）、「熱線響起」（Hotline Bling）等，是去年全球唱片銷量最好的饒舌歌手。（譯者：鄭詩韻/核稿：何宏儒）1130508