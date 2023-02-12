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南非知名饒舌歌手AKA遭槍殺 嫌犯行凶動機待調查

2023/2/12 01:09（2/12 08:35 更新）
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南非饒舌歌手基爾南福布斯10日在一間餐廳外遭到槍殺，享年35歲。（圖取自instagram.com/akaworldwide）
南非饒舌歌手基爾南福布斯10日在一間餐廳外遭到槍殺，享年35歲。（圖取自instagram.com/akaworldwide）
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（中央社約翰尼斯堡11日綜合外電報導）南非最知名饒舌歌手之一基爾南福布斯（Kiernan Forbes，又名AKA）的家人今天表示，他在東南部城市德班（Durban）的一間餐廳外遭到槍殺。

法新社報導，這名享年35歲的歌手曾獲頒多個國內獎項，並多次獲得美國黑人娛樂電視（BET）大獎以及MTV歐洲音樂獎（MTV Europe Music Awards）提名。

AKA的父母用他的推特帳號發布聲明稱，「我們摯愛的兒子逝世了，這讓我們極度傷痛。」

10日晚間，AKA與數名友人沿著德班的一條主要道路從餐廳走向他們的車子時，他和另名男子遭到槍殺。

警方透過聲明表示：「據稱2名攜帶武器的凶嫌從馬路對面走到他們身邊，接著近距離射殺受害者。」

德班市市長考恩達（Mxolisi Kaunda）指出，AKA當晚獲邀在一間俱樂部演出。

在他遇害前約6個小時，AKA還在推特上宣布，他即將於本月稍晚發行新專輯Mass Country。

目前槍擊動機不明，警方正進行調查。（譯者：施施）1120212

基爾南福布斯父母親發表聲明。（圖取自twitter.com/akaworldwide）
基爾南福布斯父母親發表聲明。（圖取自twitter.com/akaworldwide）
#AKA
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