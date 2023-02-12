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前共產主義東德最後一任總理逝世 享耆壽95歲

2023/2/12 05:26（2/12 11:33 更新）
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前共產主義東德的最後一任總理莫德洛（前）逝世，享耆壽95歲。圖為莫德洛2009年出席活動。（路透社）
前共產主義東德的最後一任總理莫德洛（前）逝世，享耆壽95歲。圖為莫德洛2009年出席活動。（路透社）
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（中央社柏林11日綜合外電報導）德國左派黨（Die Linke）今天宣布，前共產主義東德的最後一任總理莫德洛（Hans Modrow）逝世，享耆壽95歲。

法新社報導，莫德洛1928年1月27日出生於帕默瑞尼亞（Pomerania，位於今波蘭境內）。他於1989年11月（柏林牆倒塌4天後）至1990年4月間擔任總理。

儘管莫德洛從未放棄共產主義意識形態，但他一直被視為改革派人物，就如蘇聯時期的戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）。

1990年，莫德洛的政府曾設立一個機構，協助東德向市場經濟轉型。

以他的名字命名的法律讓房屋和農場主人得以購買其產業所在的土地。

德國統一之後，莫德洛成為國會下議院「聯邦議院」（Bundestag）議員，並在歐洲議會任職。他後來批評兩德統一「太過倉促」，東德已經輸了。（譯者：施施）1120212

#莫德洛
#東德
#戈巴契夫
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