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府城傳統藝術保存者 刺繡宗師林玉泉辭世享壽83歲

2023/2/11 16:51（2/11 17:26 更新）
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台南市政府11日證實，人稱「阿泉師」的台南市傳統藝術保存者林玉泉10日凌晨去世，享壽83歲。林玉泉刺繡逾1甲子，聲名遠播，也獲得不少獎項，近十多年來積極推廣傳統刺繡文化，樂於分享他的專業。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月11日
台南市政府11日證實，人稱「阿泉師」的台南市傳統藝術保存者林玉泉10日凌晨去世，享壽83歲。林玉泉刺繡逾1甲子，聲名遠播，也獲得不少獎項，近十多年來積極推廣傳統刺繡文化，樂於分享他的專業。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月11日
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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市政府今天證實，人稱「阿泉師」的台南市傳統藝術保存者林玉泉昨天凌晨去世，享壽83歲，告別式將於2月21日舉行，文化局將提報為卓越市民，並為他製作紀念手冊。

文化局人員今天告訴中央社記者，林玉泉昨天凌晨2時25分去世，享壽83歲，2月21日將在台南市立殯儀館舉行告別式。

林玉泉是台南市傳統藝術保存者，人稱「阿泉師」，被譽為「府城刺繡宗師」，也是閩台刺繡傳承人，16歲開始刺繡，41歲開設「光彩繡莊」，產製八仙彩、桌裙、神衣、神冠，從學徒變成師傅後，也教出不少徒弟。

林玉泉刺繡逾1甲子，聲名遠播，也獲得不少獎項，近十多年來積極推廣傳統刺繡文化，樂於分享他的專業。

文化界人士說，林玉泉堪稱是刺繡業最佳代言人，對刺繡技藝有熱誠，為人也風趣，如今辭世，讓人無法置信。

文化局表示，將提報林玉泉為台南市卓越市民，且製作紀念手冊，也會給予家屬必要協助。（編輯：陳仁華）1120211

#林玉泉
#文化局
#台南市
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