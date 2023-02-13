金馬最佳攝影張展73歲辭世 曾參與光陰的故事、兒子的大玩偶

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（中央社記者王心妤台北13日電）攝影師張展曾以電影「當愛來的時候」摘下第47屆金馬獎最佳攝影。中華民國電影攝影協會秘書長呂俊銘今天證實張展的過世消息，指出張展昨晚因心肌梗塞過世，享壽73歲。

張展出生於1950年，曾任中央電影公司攝影師，也是中華民國電影攝影協會現任理事長，曾參與「光陰的故事」、「兒子的大玩偶」、「石碇的夏天」，並以「當愛來的時候」摘下金馬獎最佳攝影、「聖稜的星光」獲頒第41屆電視金鐘獎最佳攝影獎。

演員張再興今天在臉書發文表示，「我生命中第二個爸爸張展昨晚已安詳的跟菩薩去修行，謝謝你這15年的陪伴。」

張展與導演吳念真曾合作「兒子的大玩偶」，吳念真今天出席電影「本日公休」記者會時表示，當下才收到消息，感到很震驚；演員施名帥也說，之前曾和張展合作過，他認為張展很友善，對於這項噩耗同樣也很驚訝。（編輯：龍柏安）1120213