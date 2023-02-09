悲情城市時隔33年重登大銀幕 觀眾揪出唐綺陽邰智源青澀身影[影]

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）名導演侯孝賢經典電影「悲情城市」，時隔33年再以4K數位修復版重登大銀幕，果真讓眼尖觀眾發現，當年23歲的星座專家唐綺陽、藝人邰智源竟客串片中，飾演酒家女與圍事小弟。

1989年出品的「悲情城市」是台灣政治解嚴之初，首部直接挑戰政治禁忌話題和電檢尺度的電影。全片透過台灣基隆一個家族興衰，帶出一段台灣最敏感的大歷史，更一舉奪下當年威尼斯影展最佳影片金獅獎，成為首部於世界三大影展掄元的國片。

畢業於國立藝術學院（現台北藝術大學）戲劇系的唐綺陽，曾在臉書（Facebook）透露，大學曾經在「悲情城市」客串酒女一角。今天「悲情城市」舉辦媒體試片，竟讓觀眾發現片中起碼3、4場戲有唐綺陽身影，大多是慵懶在「小上海酒家」和鶯鶯燕燕打四色牌。

唐綺陽透過片商分享：「當時是暑假劇組到學校找臨演，其實自己不會打四色牌，為了演出才臨陣磨槍。」她印象深刻的是有一幕同框飾演歌女的蔡秋鳳，在現場實力演唱，「蔡秋鳳真的好會唱、聲音好特別」；在電影最後，唐綺陽還和演員高捷、太保等人同框，甚至與金馬影后陳淑芳有一小段對話台詞。

相對於唐綺陽，在「小上海酒家」飾演圍事小弟的邰智源，則是忙進忙出，沒半句台詞。邰智源是在國立藝專影劇科（現台灣藝術大學影劇系）畢業那年，參加華視「青春大對抗」表演單口相聲而嶄露頭角，半年後便在「悲情城市」客串，雖然鏡頭不多，依舊相當搶戲。

除了唐綺陽、邰智源兩大彩蛋，觀眾也能看到許多大咖客串身影，包含蔡振南和蔡秋鳳，分別在片中唱了哭調版的「悲情的運命」和台語老歌「春花夢露」。

而「悲情城市」編劇吳念真、策劃詹宏志和作家張大春、謝材俊等人，也在片中分別飾演國小教員、東北返鄉的台籍菁英、上海來的大公報記者和教員等知識份子，他們聚餐時，總是語多慷慨，台詞特別多，幸好每次拍攝時，大夥都在台語特別溜的吳念真開口帶動下，演來十分自然。「悲情城市」將於24日在台上映。（編輯：陳仁華）1120209

名導侯孝賢的經典電影「悲情城市」，時隔33年再以4K數位修復版重登大銀幕。當年23歲的星座專家唐綺陽（左3托腮者）飾演酒家女打四色牌，和男星高捷（中）、太保（右2）等影帝級演員同框飆戲。（牽猴子提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月9日