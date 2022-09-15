「悲情城市」33週年修復 藍祖蔚讚讓國際看見台灣

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國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚15日出席電影「悲情城市」數位版首映會時表示，「悲情城市」帶領台灣電影人走向國際，也讓國際看見台灣。（國家電影及視聽文化中心提供）中央社記者王心妤傳真 111年9月15日

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（中央社記者王心妤台北15日電）國家電影及視聽文化中心今天舉辦「悲情城市」33週年數位版首映會，出品人邱復生表示，欣慰看見片中演員仍持續帶動台灣藝術領域向前走；董事長藍祖蔚則認為「悲情城市」讓國際看見台灣。

由侯孝賢導演的「悲情城市」，憑藉著獨特的視覺風格與政治歷史觀點，在1989年摘下第46屆威尼斯影展最佳影片金獅獎，也成為台灣首部在世界三大影展獲獎的國片。33年後，透過電影數位科技技術，保留膠卷風格的「悲情城市」數位版製作完成，特別選在當年獲金獅獎同日的今天舉辦首映會，並邀請參與拍攝的影人觀影。

邱復生表示，今天的特映會和33年前一樣重要，當年投資「悲情城市」是希望帶著台灣電影在全球矚目的電影藝術殿堂逐夢摘金，因緣際會下與侯孝賢合作，才完成夢想。

修復生也表示，榮幸能在高規格影廳放映，重溫當年得獎的興奮心情。「值得欣慰的是，當年這部片的許多演員，現在也帶動台灣的電影、文學、舞蹈等藝術專業領域不斷向前走。」

影視聽中心董事長藍祖蔚表示，難以忘記「悲情城市」得獎那天就站在侯孝賢旁邊，看著恭賀訊息如雪片般飛來，「特別感謝邱復生先生的支持和侯孝賢導演團隊的努力，他們拍攝我們當年不敢碰觸的歷史傷痛議題，開創許多台灣電影技術史上的第一步，包括同步錄音、攝影和剪接等技術。」

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藍祖蔚也提到，因為當年「悲情城市」得獎訊息攻占媒體頭版，顛覆了台灣媒體看電影的態度，成為台灣電影重要突破，「可以說『悲情城市』帶領我們走向國際，也讓國際看見台灣。」

影評人焦雄屏則說，今天看到很多舊面孔，又喚起時代記憶，當年得到金獅獎是台灣電影走向國際最重要的戰役。「這個戰役對台灣來說太重要了，對台灣的文學、藝術和視野（都是），帶動台灣往前走，我以參加過這場戰役為榮。」她也肯定得獎是個起頭，之後掀起90年代華語電影的黃金年代。（編輯：屈享平）1110915