豐田汽車第二代豐田章一郎逝世 享耆壽97歲

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豐田汽車創辦人豐田喜一郎長子、現任豐田汽車名譽會長豐田章一郎（圖）14日因為心臟衰竭去世，享耆壽97歲。（共同社）

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（中央社東京14日綜合外電報導）豐田汽車表示，豐田汽車創辦人豐田喜一郎長子、現任豐田汽車名譽會長豐田章一郎今天因為心臟衰竭去世，享耆壽97歲。

讀賣新聞報導，豐田章一郎的葬禮將以私人形式舉行。

豐田章一郎1925年生於愛知縣，是豐田汽車創辦人豐田喜一郎的長子，於1952年進入豐田汽車。

1982年，豐田自動車工業和豐田自動車銷售株式會社合併，誕生如今的豐田自動車株式會社，豐田章一郎擔任社長，並開始在北美設廠，進軍海外，奠定豐田汽車成為如今日本汽車品牌代表的基礎。

豐田章一郎於1992年轉任豐田汽車會長，之後依舊活躍於商界，1994年至1998年擔任日本經濟團體連合會（Japan Business Federation）會長。1999年，豐田章一郎轉任豐田汽車名譽會長，退出管理第一線。

他於2002年獲頒勲一等旭日大綬章，2007年獲頒桐花大綬章。

豐田章一郎的兒子豐田章男於2009年接任豐田汽車社長，掌舵豐田長達14年後，於日前宣布將於今年4月1日交棒，轉任會長。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1120214