前海基會副董事長馬紹章逝世 享壽65歲

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（中央社記者李雅雯台北16日電）前海基會副董事長馬紹章昨天逝世，享壽65歲。馬紹章長期關注中國大陸政經發展動態，曾經參與規劃2005年時任國民黨主席連戰赴陸和平之旅。

馬紹章於1958年出生，畢業於國立政治大學政治學研究所，1993年取得美國俄亥俄州立大學政治學博士，回國後於行政院副院長辦公室服務，曾經參與規劃連戰赴陸和平之旅。

馬紹章於2008年12月起擔任海基會副秘書長兼任發言人，2014年2月出任海基會副董事長，同時兼副秘書長與發言人工作。2015年1月，他以另有生涯規劃理由請辭，1月30日離職。

相關人士證實馬紹章逝世消息。

據其透露，昨天得知馬紹章逝世消息，家屬正在處理相關事宜，馬紹章身體狀況近兩年欠佳。他用「很正派、很正直」形容馬紹章，指馬紹章對於兩岸交流事務推動有很大貢獻，追求兩岸和平發展一直是其心願。

馬紹章曾經參與規劃2005年連戰赴陸和平之旅，連戰於這趟訪問在人民大會堂會見時任中共總書記胡錦濤。

馬紹章曾在2014年率「海基會關懷台商參訪團」赴海南、廣西，這是2008年以來，海基會第一次組團到海南。（編輯：楊昇儒）1120216