大聯盟明星捕手和傳奇球評麥卡弗辭世 享壽81[影]

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曾在美國職棒大聯盟明星賽擔任捕手並以電視播報員身分進入名人堂的麥卡弗16日辭世，享壽81歲。（圖取自維基百科共享資源，作者：Johnmaxmena2，CC BY-SA 4.0）

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（中央社紐約16日綜合外電報導）曾在美國職棒大聯盟明星賽擔任捕手並以電視播報員身分進入名人堂的麥卡弗（Tim McCarver），今天辭世，享壽81歲。

美聯社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，他在60年棒球工作生涯中，曾在效力聖路易紅雀隊（St. Louis Cardinals）期間兩次拿下世界大賽冠軍，長期以來也是美國最有條理、言詞最犀利和最健談的電視球評之一。

麥卡弗的噩耗是由棒球名人堂宣布，他今天早上在田納西州曼菲斯市（Memphis）因心臟衰竭過世，家人陪伴在側。

影片來源：CBS Sports

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）發表聲明說：「麥卡弗在21年球員生涯中，是紅雀隊和費城費城人隊（Philadelphia Phillies）這兩個了不起球隊的台柱。在擔任球評時，他的分析能力和對細節的專注，使球迷更加了解比賽以及比賽的打法和規劃方法。」

麥卡弗在大聯盟上場時間橫跨1950年代、60年代、70年代和80年代，像他這樣的球員為數不多。麥卡弗兩次入選明星隊，並與後來進入名人堂的兩位投手配合無間，分別是脾氣火爆、60年代為紅雀效力的傳奇巨投吉布生（Bob Gibson），以及性格內向、先後與他同時待過紅雀和費城人的卡爾頓（Steve Carlton）。

麥卡弗1980年退出球場後不久，轉往電視擔任球評，一共為美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）和福斯廣播公司（Fox）播報過24次世界大賽，迄今無人能出其右。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120217