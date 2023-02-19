掌中劇藝師朱振源辭世 享壽75歲

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（中央社記者王寶兒台北19日電）真華光掌中劇團負責人朱振源昨天凌晨辭世，享壽75歲。朱振源深耕布袋戲藝術60年，文化部長史哲聞訊表達哀悼，文化部也將頒發旌揚狀予以表彰。

朱振源在1948年出生於台南新化，一生提攜後進不輟，除指導子弟精進布袋戲技藝外，近年更赴偏鄉巡演，義務教導學生口白技巧與操偶動作，並在社區關懷中心指導民眾。

此外，朱振源的兒子朱其島、朱南雄也承續父親對布袋戲的熱情和專注精神，接續成立台灣其雄木偶劇團、其雄布袋戲團，秉持父親身教、言教，堅持以現場口白實力演出本土布袋戲，共同投身發揚、推廣傳統藝術志業。

文化部今天發布新聞稿表示，布袋戲是台灣特有文化，朱振源一生致力布袋戲演出，透過家族世代傳承，隨時代推進，以多元管道與方式推廣布袋戲，持續發揚傳統藝術的精神，令人感佩，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。（編輯：張雅淨）1120219