布袋戲八音才子黃文擇辭世 文化部將頒褒揚狀

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有「八音才子」美名的布袋戲大師黃文擇（圖）12日辭世。文化部長李永得聞訊深切悼念，文化部也將頒發褒揚狀予以表揚。（文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年6月13日

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）布袋戲口白大師「八音才子」黃文擇昨天辭世，享壽66歲。黃文擇畢生奉獻傳統藝術，文化部長李永得聞訊深切悼念，將頒發褒揚狀予以表揚。

文化部今天發布新聞稿表示， 黃文擇 黃文擇小檔案 生日：1956年7月1日

經歷：霹靂國際多媒體副董事長

黃海岱布袋戲家族第三代，布袋戲大師黃俊雄次子

生涯曾詮釋3000多個角色，音色多變而被粉絲封上「八音才子」 看更多 關閉 不僅讓無數觀眾認識並愛上布袋戲，更推動布袋戲藝術與國際接軌，對台灣布袋戲發展貢獻卓著。

黃文擇1956年生於雲林，為布袋戲「人間國寶」黃俊雄次子，五洲園布袋戲第3代傳人，曾任霹靂國際多媒體副董事長，為霹靂布袋戲的首席聲演大師。口白生涯逾40年，詮釋超過4000餘名角色。

黃文擇台語口白流利純正，聲線多變配白自若，讓每尊戲偶栩栩如生、充滿生命力，更塑造出素還真、葉小釵等風靡全台的經典角色。今年年初上映的電影「素還真」入圍本屆台北電影節4項獎項，其中黃文擇精彩聲音演出，也獲得「傑出技術獎」入圍肯定。

文化部表示，黃文擇一生致力推廣布袋戲之美，其口白技藝出神入化，讓每個角色都能表現得活靈活現，是許多戲迷觀眾愛上布袋戲的起點。

除此之外，黃文擇與其兄黃強華共同打造的霹靂布袋戲與時俱進，對布袋戲創新不遺餘力，結合電視、電影、動畫等多媒體形式，不但為傳統藝術開創新視野，更是台灣傳統表演藝術邁向國際的重要推手之一。（編輯：屈享平）1110613