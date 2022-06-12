八音才子黃文擇因病過世 布袋戲迷惋惜

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）有「八音才子」美名的黃文擇今天過世，享壽67歲，布袋戲迷感到惋惜，感嘆布袋戲界又一個巨星殞落。

南部多個布袋戲團今晚紛紛聽聞黃文擇過世的消息，大家不捨一代大師的離去，更替他感到惋惜，因為由黃文擇配音的霹靂系列電影「素還真」，一舉入圍2022年台北電影節四大獎，其中黃文擇入圍傑出技術，將於7月9日揭曉得獎者。

黃文擇的叔叔、前立委黃逢時今晚接受中央社記者的電訪證實黃文擇因病過世，享壽67歲，但細節尚不清楚。

黃文擇為人間國寶黃俊雄的二兒子，與已過世的黃文耀是雙胞胎，之後黃文耀過繼給黃俊雄的哥哥，黃文擇和黃文耀2人在布袋戲界各自發展。

黃文擇與大哥黃強華創立霹靂國際多媒體，從電視到電影，以不同方式傳承布袋戲，代表作有霹靂系列和多部電影，致力於將傳統布袋戲發揚光大；黃文擇擁有30年配音資歷、詮釋超過3000多名角色，有「八音才子」美名。

黃文擇去年11月接受媒體訪問時提到，為了電影「素還真」配音，他耗時10個月配音，更忘情工作投入3天3夜沒睡覺，只為重現經典。

黃文耀在今年2月因病過世，黃文擇如今也過世。（編輯：林治平）1110612