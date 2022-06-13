悼念黃文擇 霹靂郭宗霖：布袋戲畢卡索只有一個

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（中央社記者吳家豪台北13日電）有「八音才子」美名的布袋戲大師、前霹靂國際多媒體副董事長黃文擇12日過世，享壽67歲。霹靂財務長郭宗霖表示，對營運無重大影響，黃文擇從去年開始交班給年輕人，台灣布袋戲人才雖然不少，「但畢卡索就只有一個」。

黃文擇弟弟、金光布袋戲負責人黃立綱今天凌晨把臉書帳號大頭貼照改成一片黑哀悼，讓粉絲不捨留言「大俠節哀」。不少戲迷聽聞黃文擇離世的消息後到霹靂臉書官方粉絲專頁留言，感謝黃文擇的付出，為戲偶賦予生命。

有網友說，小時候就是看霹靂布袋戲，聽黃文擇的配音學習台語；其他網友不捨表示，「懷念一頁書和素還真的聲音了」、「黃文擇布袋戲陪伴我童年到成家」、「一個國寶級人物的存在」、「一路好走」。

與黃文擇感情要好的霹靂財務長郭宗霖接受中央社記者採訪時表示，黃文擇的離世「突然但不意外」，去年底黃文擇因為健康狀況不佳，沒有持續參與錄音，今年5月底卸下副董事長職務後就未實質參與營運，對霹靂營運無重大影響。

郭宗霖說，就表演藝術而言，黃文擇絕對是「一代大師」，他演的戲比父親黃俊雄更多，無論從藝術和經濟成就來看，都代表台灣藝文界少了一位大師。他從去年開始交班給年輕人，台灣布袋戲人才雖然不少，「但畢卡索就只有一個」。

談及黃文擇的處事態度，郭宗霖表示，黃文擇看事情永遠正向樂觀，對布袋戲創新不遺餘力，他也了解媒體市場跟以前已經不一樣，因此鼓勵現任副董事長、姪子黃亮勛發展國際市場，加入新的故事。這幾年霹靂跟日本合作奇幻武俠布袋戲「東離劍遊紀」，代表台灣布袋戲走出去，讓黃文擇覺得非常欣慰。

黃文擇是已故國寶大師黃海岱布袋戲家族第三代成員，以聲線多變配音自若，外號「八音才子」，是布袋戲配音界的第一號人物。過去霹靂布袋戲系列由黃文擇配音包辦所有角色，素還真經典台詞「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」就出自黃文擇的配音。

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去年11月黃文擇向媒體分享，為了布袋戲電影「素還真」花費10個月錄音，忙碌時曾經3天3夜沒睡覺；他透露為年輕素還真配音時需要讓聲音帶點不羈與狂傲，經歷歷練後的素還真則要穩重卻帶點計謀，「兩者之間有時錄音久了會不小心走調，需要一直調整」。

去年底黃文擇曾因心肌梗塞住院開刀，健康已亮起紅燈。黃文擇的雙胞胎弟弟黃文耀也於今年2月因病離世，布袋戲界半年內折損2大國寶。（編輯：楊凱翔）1110613