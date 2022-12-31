美國新聞女性先驅芭芭拉華特斯過世 享耆壽93歲[影]

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美國電視新聞界的女性先驅芭芭拉華特斯在紐約過世，享耆壽93歲。（路透社）

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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國廣播公司新聞網（ABC News）今天晚間報導，美國電視新聞界的女性先驅芭芭拉華特斯（Barbara Walters）在紐約家中過世，享耆壽93歲。

綜合美國廣播公司與路透社報導，美國廣播公司的母公司迪士尼（Walt Disney Company）執行長艾格（Robert Iger）在推特上證實死訊，但未說明死因。

華特斯於1997年製播並主持膾炙人口的女性脫口秀節目「觀點」（The View）。艾格形容她是「獨一無二的記者」，是「真正的傳奇」與新聞業先驅。

華特斯效力美國廣播公司近40年，更早之前在美國國家廣播公司新聞網（NBC News）工作期間，曾獨家訪問多名領袖、王室成員和演藝人員，為此聲名大噪，名氣完全不輸受訪者，處於廣電新聞業潮流前線。

當時的廣電新聞熱潮讓電視記者成了明星，新聞節目也開始競逐收視率。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1111231