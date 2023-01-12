成大退休教授于維杰辭世 家屬捐200萬元完成遺願

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（中央社記者張榮祥台南12日電）國立成功大學中文系退休教授于維杰去年12月31日辭世，享耆壽93歲，家屬捐出新台幣200萬元給成大中文系專款專用，完成于維杰遺願。

成大今天發布新聞稿指出，于維杰去年12月31日在家中辭世，告別式預定1月15日在台南舉行。

于維杰從事教育70年，桃李滿天下，成大退休後，在家頤養天年，身心健康。于維杰女兒于如蓮3年前從台北辭職，返回台南陪伴父母親，她說，父親早已簽了放棄急救同意書，「但是實在難以想像父親在跨年夜開心晚餐後，半點徵兆也不透露就瀟灑離去」。

于維杰生於民國20年，山東省臨淄縣人，世代為地方望族，民國52年和宋念杭結婚；于維杰在台灣師範大學國文學系期間師事蘇雪林，師徒兩人都任教成大中文系。于維杰民國84年屆齡退休後，繼續在成大通識教育中心兼任教授，講授「明清小說賞析」20餘年。

于維杰年輕時熱愛文學創作，時以筆名在各大報發表小說及散文，也教授精研「周易」、「音韻學」及「明清小說」等學門，著述宏富，如「說文漢語疏證」、「宋元等韻圖」等書，廣受學界重視。（編輯：陳仁華）1120112