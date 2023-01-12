更多編輯台推薦新聞：
金球獎第80屆主要得獎名單 楊紫瓊奪音樂喜劇類影后柯林法洛封帝
娛樂

金球獎第80屆主要得獎名單 楊紫瓊奪音樂喜劇類影后柯林法洛封帝

日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28
國際

日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
2022過世名人
新聞專題
2022過世名人4/225
首頁 / 生活

成大退休教授于維杰辭世 家屬捐200萬元完成遺願

2023/1/12 11:10（1/12 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立成功大學中文系退休教授于維杰2022年12月31日在家中辭世，享耆壽93歲。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月12日
國立成功大學中文系退休教授于維杰2022年12月31日在家中辭世，享耆壽93歲。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南12日電）國立成功大學中文系退休教授于維杰去年12月31日辭世，享耆壽93歲，家屬捐出新台幣200萬元給成大中文系專款專用，完成于維杰遺願。

成大今天發布新聞稿指出，于維杰去年12月31日在家中辭世，告別式預定1月15日在台南舉行。

于維杰從事教育70年，桃李滿天下，成大退休後，在家頤養天年，身心健康。于維杰女兒于如蓮3年前從台北辭職，返回台南陪伴父母親，她說，父親早已簽了放棄急救同意書，「但是實在難以想像父親在跨年夜開心晚餐後，半點徵兆也不透露就瀟灑離去」。

于維杰生於民國20年，山東省臨淄縣人，世代為地方望族，民國52年和宋念杭結婚；于維杰在台灣師範大學國文學系期間師事蘇雪林，師徒兩人都任教成大中文系。于維杰民國84年屆齡退休後，繼續在成大通識教育中心兼任教授，講授「明清小說賞析」20餘年。

于維杰年輕時熱愛文學創作，時以筆名在各大報發表小說及散文，也教授精研「周易」、「音韻學」及「明清小說」等學門，著述宏富，如「說文漢語疏證」、「宋元等韻圖」等書，廣受學界重視。（編輯：陳仁華）1120112

#于維杰
#成大通識教育中心
#宋念杭
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
指針姊妹合唱團安妮塔波因特癌逝 享壽74歲[影]