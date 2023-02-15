劉文正去年11月病逝美國 享壽70歲

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）影歌雙棲紅星劉文正去年病逝美國，享壽70歲。他的經紀人兼好友夏玉順向台灣媒體證實，劉文正去年11月因心肌梗塞過世，他感嘆巨星隕落，一代巨星成為永遠的神話。（編輯：張雅淨）1120215

劉文正小檔案 生日：1952年11月12日

出生地：台北市

學歷：徐匯高級中學

得獎紀錄：金嗓獎、金鐘獎、金鼎獎

生平經歷：

1961年首次參加歌唱比賽

1963年演出兒童電視劇

1975年加盟歌林唱片，發行第一張專輯「諾言」

1975年拍攝首部電影「門裡門外」首度赴香港宣傳，從此步入影視圈

1975年主持台視「錦繡年華」，首次主持歌唱節目

1976年製作台視「巨星之夜」電視專輯

1977年從台視轉入華視，華視為他量身訂做歌唱節目「劉文正時間」，寫下82%收視記錄

1978年結束與歌林唱片合約，期間共發行「諾言」、「門裡門外」、「永遠」、「綠樹花開情也來」、「她像個孩子」、「寄語」、「小雨打在我身上」、「可愛的女孩」（陌生的女孩）、「閃亮的日子」、「沉思」、「曠野中的人」、「情奔」等12張專輯

1980年首次拿下金鐘獎最佳男歌唱演員獎

1981年主演瓊瑤電影「雲且留住」

1982年二度拿下金鐘獎最佳男歌唱演員獎，並主演瓊瑤電影「卻上心頭」、「燃燒吧火鳥」

1983年三度榮獲金鐘獎最佳男歌唱演員獎，並以「太陽一樣」專輯獲得金鼎獎唱片製作獎

1984年結束與寶麗金唱片合約後淡出歌壇

1986年12月從美國返回台灣籌組飛鷹唱片，找來方文琳、裘海正與伊能靜合組「飛鷹三姝」

1991年8月結束飛鷹唱片後移居美國，自演藝圈隱退

1978年3月劉文正（左）、 徐楓 （右）共同出席開幕酒會。（中央社檔案照片）

1978年4月秦漢夫婦（左起）、李亞萍、余天、劉文正等人應邀前往馬尼拉，參加華僑社團義演。（中央社檔案照片）

1981年4月金馬影帝秦漢（右起）、全國國樂琵琶比賽冠軍呂秀齡、金鐘獎最佳男歌星劉文正在「雲且留住」開鏡後合影。（中央社檔案照片）